An der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche in der Schützenstraße in Osnabrück weht eine Regenbogenfahne. Dort soll am Sonntag ein Gottesdienst stattfinden.

Michael Gründel

Osnabrück. Gegen das Verbot aus Rom, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, gehen viele katholischen Gemeinden an. Wie in ganz Deutschland gibt es auch im Bistum Osnabrück Segnungsgottesdienste. Der Osnabrücker Priester und Theologe Hubertus Lutterbach erklärt, warum die Heilig-Kreuz-Gemeinde im Schinkel mitmacht.

Nein, sagt Hubertus Lutterbach, der Segnungsgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche im Schinkel ist keine kirchenpolitische Demonstration. „Es ist unser ganz normaler Sonntagsgottesdienst, an dessen Ende alle eingela