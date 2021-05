Wieso ein schlaues Gewächshaus in Hasbergen steht

Ein sogenanntes Smart Greenhouse steht als Beitrag zum Klimaschutz in einem Garten in Hasbergen. Die Idee dazu hatten die Schülerinnen Laura Hansen und Leo Popek.

Jörn Martens

Osnabrück/Hasbergen. Mit ihrem Smart Greenhouse wollen die 17-jährigen Laura Hansen und Leo Popek einen Beitrag dazu leisten, wie eine gewachsene Weltbevölkerung in Zukunft ihren Bedarf an Nahrung decken kann. Die Schülerinnen des Gymnasiums In der Wüste haben dafür zahlreiche Preise und eine Zukunftsperspektive gewonnen.

Im Erdkunde-Unterricht haben Laura und Leo von der Ressourcen-Knappheit auf unserem Planeten und dem rasanten Wachstum der Weltbevölkerung erfahren. Die Frage, wie alle satt werden sollen, haben die Teenager für einen kleinen Teil beantwort