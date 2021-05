Radfahrerin in Pye lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht



Osnabrück. Eine 51-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der Brockhauser Straße in Pye lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 17.20 Uhr die am Boden liegende Frau und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die 51-Jährige wurde mit nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht