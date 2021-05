Wie Hausärzte in Osnabrück-Sutthausen 300 Patienten am Tag impfen wollen

Aus Umkleidekabinen machten sie Impfkabinen (v.l.): Sabine Klawitter, Andrea Unland, Michaela Heß, Christian Unnewehr und Henning Ammann.

Jörn Martens

Osnabrück. Wenn bald doppelt so hohe Impfstoffmengen geliefert werden, werden viele Hausärzte in der Region Osnabrück erstmals das Problem haben, dass sie die maximal verfügbare Impfstoffmenge pro Arzt nicht mehr verimpfen können. Das Modell einer Gemeinschaftspraxis in Osnabrück-Sutthausen könnte wegweisend sein, um einen "Impfstau" zu vermeiden.

Wegen des Impfstoffmangels musste die Bestellmenge zum Impfstart der Arztpraxen vor einem Monat auf 18 bis maximal 50 Impfstoffdosen pro Arzt und Woche begrenzt werden. Mittlerweile bekommt die Osnabrücker Gemeinschaftspraxis "Ihre Hausärzt