Impfaktion am Wochenende in Osnabrück: Es sind noch Termine frei

Impfen im Akkord: Am Wochenende können sich bis zu 2200 Menschen über 60 in der Gesamtschule Schinkel impfen lassen.

Christoph Schmidt/dpa

Osnabrück. Die große Impfaktion am Wochenende in der Gesamtschule Schinkel rollt an. Der Freitag ist ausgebucht, aber am Samstag und Sonntag stehen noch Termine zur Verfügung.

Etwa 300 Impfberechtigte werden an diesem Freitag im improvisierten Impfzentrum in der Gesamtschule Schinkel die Spritze mit Astrazeneca erhalten. "Der Freitag ist nicht so vollgepackt, damit sich die Abläufe einspielen können", sagte Dr. K