Weiße Laken aus Osnabrücker Fenstern: Was hat es damit auf sich?

Weiße Laken hingen am Donnerstag in einigen Osnabrücker Fenstern, wie hier am Hotel Klute.

Michael Schwager

Osnabrück. Mit weißen Laken in den Fenstern hat die Tourismusbranche am Donnerstag landesweit auf ihre Nöte wegen der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Wo es hakt, erläuterten Betroffene in Osnabrück.

Immerhin tue sich nun endlich etwas, räumte Petra Rosenbach, Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL), am Donnerstagmittag ein. Das sei vor 14 Tagen noch ganz anders gewesen. Die Gespräche zwischen den Tourismu