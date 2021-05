Was interessiert und bewegt Jugendliche in Osnabrück?

Im Saal in der Bocksmauer im Haus der Jugend wird gerade noch an der Ausstellung gebaut. Sie ist einer von über 60 Programmpunkten der Jugendkulturtage. Das Foto zeigt Anna Michel von Fokus e. V. (links) und Annalena May, Bufti im Haus der Jugend.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Was interessiert Jugendliche? Was bewegt sie? Was gefällt ihnen? Diese Fragen werden in den dreiwöchigen Jugendkulturtagen (JKT) beantwortet, die am 15. Mai beginnen.

Klimaschutz, Rap, Geschlechter-Identitäten, Cosplay, Corona, Theater, Tierschutz – die Themen, die Jugendliche interessieren, sind vielfältig. Über 60 Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Osnabrück und online sind im Programm