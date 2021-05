Sparkasse Osnabrück startet neuen Video-Service in ihrer Filiale in Haste

Neuer Video-Service: In der Sparkassen-Filiale in Haste kann ein Beratungsgespräch nun auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Ein neuer Rundum-Service startet in der Filiale der Sparkasse Osnabrück in Haste. Auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten können Kunden im neuen "Service+"-Raum Platz nehmen und eine persönliche Beratung per Videogespräch in Anspruch nehmen.

Was aussieht wie ein neues Wohnzimmer, ist der neue Beratungsraum der Sparkasse im Osnabrücker Stadtteil Haste. Hiermit soll persönliche Beratung für die Kunden noch einfacher und unkomplizierter werden, heißt es vonseiten des Geldinstituts