So schön gestalten Kinder Osnabrücker Pralinen zum Muttertag

Eigene Pralinen für Ole, das Maskottchen der NOZ und der Kinderzeitung: Anna Winkler (l.) und Ute Zeiser leiteten den kurs und gestalteten süße Grüße.

Jens Lintel

Osnabrück. Klar: Alle Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder zum Mutter- oder Vatertag etwas für sie basteln oder gestalten. Eine ganze Reihe von Müttern und Vätern kommen dabei diesmal in einen außergewöhnlichen Genuss: Sie können sich ihre eigenen Pralinen auf der Zunge zergehen lassen, die ihre Kinder schön mit lustigen Zuckergussgarnituren für sie verziert und teilweise sogar mit den Anfangsbuchstaben oder ihren Namen beschriftet haben.

Möglich gemacht haben das die Osnabrücker Edel-Konditorei Leysieffer und die NOZ-Kinderzeitung: Die süßen Geschenke wurden von den Kindern in Online-Kursen gestaltet, in denen sie von Leysieffer-Konditormeisterin Ute Zeiser per Live-Übertra