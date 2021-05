Weg mit dem Plastik am Kind: Bio-Stoffwindeln aus Osnabrück

Gesa Meyer mit ihrem jüngstem Kind, das eine Stoffwindel ihrer Firma trägt.

Michael Gründel

Osnabrück. Es begann mit Windeln aus Wolle, mittlerweile näht die Osnabrücker Firma Lingerei auch Halstücher, Stulpen und Mützen für ihre kleinen Kunden. Wir haben die Nähstube im Stadtteil Schinkel einmal besucht.

"Normalerweise wäre es hier voller", sagt Gesa Meyer. Doch Corona hat auch auf ihre Firma Auswirkungen, und von den rund 15 Angestellten befindet sich ein großer Teil im Homeoffice. Genäht wird an diesem Vormittag in der Nähstube in der Sch