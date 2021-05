Eine Schwarzfahrerin hat am Mittwochabend im Osnabrücker Hauptbahnhof mehrere Beamte der Bundespolizei angegriffen und beleidigt.

Symbolfoto: Bundespolizei

Osnabrück. Eine Schwarzfahrerin hat am Mittwochabend im Osnabrücker Hauptbahnhof mehrere Beamte der Bundespolizei angegriffen und beleidigt. Am Ende landete die Frau in einer Klinik.

Wie die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mitteilt, wurde gegen 20.45 Uhr eine Streife wegen eines Fahrgelddeliktes zu einem Regionalzug gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um eine 31-jährige deutsche Staatsangehörig