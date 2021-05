Einen Testbus (hier an der Jeggener Straße) gibt es im Osnabrücker Corona-Hotspot Schinkel bereits. In der kommenden Woche kommt im Osnabrücker Hochinzidenz-Stadtteil vielleicht auch ein Impfbus zum Einsatz.

Michael Gründel

Osnabrück. Grünes Licht fürs "Schwerpunktimpfen" in Osnabrück-Schinkel: Was seit Anfang der Woche im Kölner Brennpunkt Chorweiler erlaubt ist, ermöglicht die niedersächsische Landesregierung nun auch in den sozial benachteiligten Vierteln Niedersachsens. In der kommenden Woche soll ein mobiles Impfteam mit einer besonderen Aktion auch im Hochinzidenz-Stadtteil Schinkel starten.

Vorbild ist ein Pilotprojekt in der Domstadt. Köln hatte am Montag mit dem sogenannten "Schwerpunktimpfen" in Stadtteilen mit besonders hohen Inzidenzwerten begonnen. Mobile Teams impften auf dem Liverpooler Platz im Stadtteil Chorweiler in