Nachts um 23.10 Uhr an der Hansastraße: Markus Bienias und Tanja Dependahl-Vocke kontrollieren einen Studenten, der für einen Burger-Lieferdienst gearbeitet hat und auf dem Weg nach Hause ist.

Michael Gründel

Osnabrück. Nachts unterwegs? Das ist verdächtig in diesen Zeiten. Auf ihrem Streifendienst überwachen Tanja Dependahl-Vocke und Markus Bienias die Einhaltung der Ausgangssperre in Osnabrück. Aber nicht nur. Wer bei Rot fährt, ist natürlich auch dran. Wir haben die beiden bei ihrer Arbeit begleitet.

Sieben Kontrollen in anderthalb Stunden. Drei Verstöße, die wohl ein Bußgeld nach sich ziehen werden. So sieht die Bilanz am Dienstag kurz vor Mitternacht aus. Vielleicht hat es sich noch nicht überall herumgesprochen, dass in Osnabrück ab