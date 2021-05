Die steigende Zahl der Impfungen in den Impfzentren und bei den Hausärzten der Region Osnabrück könnten in den kommenden Wochen dazu beitragen, dass die Corona-Infektionszahlen weiter sinken.

Osnabrück. Seit einer Woche sinkt die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Landkreis Osnabrück deutlich. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag wieder anstieg, ist die 7-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis weiterhin deutlich geringer als in den vergangenen Wochen. Zudem steigt die Impfquote auf über 30 Prozent. Ist die dritte Welle in unserer Region schon gebrochen? Eine Analyse.

Die erste Welle dauerte etwa drei Monate. Am 5. März 2020 gab es den ersten Corona-Fall in der Region. Der Höhepunkt wurde am 11. April mit 578 aktuell Infizierten erreicht, bevor die Fallzahlen sukzessive wieder zurückgingen. Die Mark