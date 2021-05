Noch fünf Jahre Felix-Nussbaum-Schule in Osnabrück – was kommt danach?

Der Name Wittekind-Realschule verschwindet in diesem Jahr, der Name Felix-Nussbaum-Schule in fünf Jahren.

Michael Gründel

Osnabrück. Was wird aus dem Namen Felix Nussbaum in der Osnabrücker Bildungslandschaft? Wenn die städtischen Hauptschulen in fünf Jahren auslaufen und damit die Felix-Nussbaum-Schule ihre letzten Schüler entlässt, verschwindet auch der Name des von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz ermordeten Osnabrücker Malers.

Die Wittekind-Realschule an der Knollstraße wird zum kommenden Schuljahr, wie alle anderen Realschulen in kommunaler Trägerschaft, in eine Oberschule überführt und nennt sich dann Oberschule am Sonnenhügel. Die ebenfalls im Schulzentrum Son