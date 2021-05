Schulöffnung in Osnabrück: "Ich habe meine Tochter in den Arm genommen und geweint"

"Wir sind so ausgelaugt": Seit fünf Monaten müssen ältere Schüler in Osnabrück zu Hause bleiben. Am Montag öffnen die Schulen wieder für halbe Klassen.

imago images/Ute Grabowsky

Osnabrück. Fünf Monate lang waren ältere Kinder und Jugendliche in Osnabrück nicht in der Schule. Was hat die Zeit mit ihnen gemacht? Wie blicken sie auf den Neustart? Protokolle über Einsamkeit, Verzweiflung, Langschläfer und Freudentränen.

Fünf Monate sind eine lange Zeit. Mitte Dezember schlossen die weiterführenden Schulen in Osnabrück wegen hoher Corona-Fallzahlen. Anfang März sollten sie wieder öffnen, doch wieder stieg die Inzidenz. Nun ist es Mai – und nach fünf M