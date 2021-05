In Osnabrück ist ein Baum auf ein Auto gefallen.

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Sturmtief Eugen hat die Region Osnabrück erreicht und am Dienstag dafür gesorgt, dass zahlreiche Bäume umgekippt sind. Bis zum Abend soll es stürmisch bleiben.

Die erste Alarmierung ging in der Feuerwehrleitstelle gegen 5 Uhr aus Hasbergen ein. Die Helfer räumten die Straße wieder frei. In Bad Laer war um kurz nach 6 Uhr ein Baum umgekippt und auf einem Dach eines Hauses an der Iburger Straße gela