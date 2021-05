Die Außengastronomie darf wieder öffnen – allerdings ist der Zugang nur mit einem negativen Testnachweis, einem Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung erlaubt. (Symbolfoto)

Ronny Hartmann/dpa

Osnabrück. Im Landkreis Osnabrück greifen seit Montag, 10. Mai, Lockerungen der Corona-Regeln. Die Bundes-Notbremse ist außer Kraft getreten. Eine Übersicht mit den neuen Regeln für Kontakte, Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Sport.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag eine Inzidenz von 77,1. Am vergangenen Dienstag hatte die 7-Tage-Inzidenz erstmals die kritische 100er-Marke unterschritten und war weiter kontinuierlich gesunken. Am Samstag wurde die Folge