Inzidenz im Landkreis Osnabrück weiter unter 100 – diese Lockerungen erfolgen am Montag

Das Land Niedersachsen plant die Öffnung von Außengastronomie in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 ab Montag. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Osnabrück liegt auch am Samstag wieder unter der kritischen 100er-Marke. Damit steht fest, dass die Bundes-Notbremse zum Montag außer Kraft tritt und die Corona-Regeln gelockert werden. Hier eine Übersicht der möglichen Änderungen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen, 8. Mai, eine Inzidenz von 76,8. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag mit 79,3 nochmals leicht gesunken. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 94,4. Am Dienstag hatte der Wert mit 95,0