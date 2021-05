Wie Corona eine wunderbare Tradition in Osnabrück vorzeitig beendete

Ohne Max Brink hätte es die jährlichen stattfindenden Wiedersehen der alten Schulkameraden nicht gegeben. Der 50. Jahrestag der Schulentlassung ist für ihn auch heute noch mit besonderen Augenblicken verbunden.

Monika Vollmer

Osnabrück. Eigentlich wollten sie die Tradition bis an ihr Lebensende fortführen. Doch dann machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung. Das 53. Klassentreffen in Folge kam nicht zustande. Der Osnabrücker Max Brink ist traurig und erinnert sich an die wohl längste Ehemaligengemeinschaft der Stadt.

Nach einer eher zufälligen Begegnung hatte sich der heute 92-Jährige Max Brink auf die Suche nach ehemaligen Klassenkameraden der Möser-Mittelschule gemacht. Beim ersten Klassentreffen nach 22 Jahren beschlossen 37 Freunde, sich regelmäßig