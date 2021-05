Dürfen Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt schon ab Ende der Woche zumindest für Termin-Shopping wieder öffnen? Das hängt von der Entwicklung der Inzidenz in den kommenden Tagen ab. (Archivfoto)

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Osnabrück liegt am dritten Werktag in Folge unter den zwei wichtigen Schwellenwerten 165 und 150. Lockerungen rücken damit näher, sind aber noch nicht sicher.

Das RKI meldete am Montag, 3. Mai, für das Stadtgebiet einen Wert von 116,8. Am Vortag lag die Inzidenz bei 113,2. Am Samstag waren es in Osnabrück 121,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Zum ersten