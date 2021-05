Die Einsatzkräfte rückten an und lüfteten die Wohnung.

Festim Beqiri/TV7 News

Osnabrück. In einer Wohnung in der Iburger Straße in Osnabrück hat es am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Bewohner hatten Essen auf dem Herd vergessen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, hätten die Bewohner nicht gemerkt, dass sich noch Essen auf dem Herd befindet. Die Einsatzkräfte rückten an und lüfteten die Wohnung. Die beiden Bewohner wurden in ein