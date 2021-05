Das ehemalige Kaufhaus an der Möserstraße wird im Juli abgerissen, um einem Wohnprojekt Platz zu machen.

Jörn Martens

Osnabrück. Es geht los: In der ersten Juli-Hälfte 2021 werden die Abrissbagger an der Möserstraße anrücken, um das Feld für den Bau eines bislang einzigartigen Wohnprojekts in Osnabrück zu bereiten. 375 Kleinstwohnungen sind in dem Dreieck hinter der Sparkasse geplant.

Ursprünglich wollte Investor Pro Urban aus Meppen schon im ersten Quartal dieses Jahres mit dem Abtragen der alten Bausubstanz beginnen. Corona verzögerte allerdings die Arbeitsprozesse im Osnabrücker Bauamt, so dass einige offene