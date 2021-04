Auch die Stadt muss Steuern zahlen. Damit die Mitarbeiter nicht versehentlich zu Steuerhinterziehern werden, hat sich Osnabrück ein Leitbild gegeben und Steuerehrlichkeit versprochen. (Archivfoto)

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Es mutet seltsam an, wenn ein Rat beschließt, dass die Stadt alle ihre Steuern pünktlich und vollständig zu bezahlen beabsichtigt. Geschehen jetzt in Osnabrück. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst – obwohl einige Politiker sich schon fragten: Was soll das eigentlich?

In seiner Aprilsitzung verabschiedete der Rat das "Tax Compliance Leitbild". Frei übersetzt: Die Stadt gelobt in dem Leitbild, sich in Steuerangelegenheiten regeltreu zu verhalten. Wörtlich heißt es einleitend, die Verwaltung handele "im Si