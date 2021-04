Die Stadt Osnabrück bekommt ein neues Corona-Schnelltestzentrum (Archivbild).

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Am 3. Mai eröffnet in der Osnabrücker Innenstadt ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum. In dem aktuell nicht nutzbaren Café-Sitz-Bereich der Stadtbäckerei in der Kamp-Promenade besteht für jeden Besucher der Stadt Osnabrück die Möglichkeit sich kostenlos testen zu lassen.

Wie das Shopping-Center-Management Völkel mitteilt, ist das Testzentrum in der Kamp-Promenade von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminbuchung unter www.schnelltestzentrum-stadtbaeckerei.de&nbs