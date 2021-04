In der Frankenstraße ist ein Mazda-Fahrer beinahe mit der Polizei zusammengestoßen (Symbolfoto)

Friso Gentsch

Osnabrück. Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Donnerstag beinahe ein Polizeiauto gerammt. Er war ohne Führerschein und betrunken mit dem Auto seiner Tante unterwegs. Nach dem er beinahe mit den Beamten zusammengestoßen war, floh er.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.35 Uhr fuhr ein Funkstreifenwagen auf der Frankenstraße in Osnabrück in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Wasastraße kam den Beamten ein Mazda mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgeg