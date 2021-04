Diese Einrichtungen bleiben am 1. Mai in der Stadt Osnabrück geschlossen

Am 1. Mai bleibt das Rathaus in der Stadt Osnabrück geschlossen. (Archivfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, weshalb die öffentlichen Fachbereiche und Einrichtungen in Osnabrück geschlossen bleiben. Das hängt nicht nur mit dem gesetzlichen Feiertag zusammen, sondern auch mit den Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie.

Dies betrifft nach Angaben der Stadt Osnabrück die Museen, die zum Schutz vor dem Virus auch am Samstag geschlossen bleiben. Die Regelung gilt für das gesamte Museumsquartier mit Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliches Museum/Villa Schlik