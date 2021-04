1. Mai in der Region Osnabrück: Was ist erlaubt, was ist verboten?

Der Maibaum auf dem Markt vor dem historischen Rathaus in Osnabrück. Große Maitouren wird es in der Region Osnabrück in diesem Jahr nicht geben dürfen.

Michael Gründel

Osnabrück. Auch in diesem Jahr steht der Maifeiertag in der Region Osnabrück ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Kann ich trotzdem mit Freunden eine Radtour oder einen Spaziergang machen? Was ist mit einem Picknick am See oder einen Tanz in den Mai? Wir haben die Antworten.

Wie viele Menschen dürfen sich treffen?Auch am 1. Mai gilt für Kontakte im öffentlichen und privaten Raum in der Region der Grundsatz ein Haushalt darf eine weitere Person treffen. Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgerechn