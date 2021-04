Feuerwehr löscht brennendes Auto auf B68 in Osnabrück

An der Bramscher Straße steht am Mittwochnachmittag ein Auto in Flammen.

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Auto ist am Mittwochnachmittag auf der Bramscher Straße in Osnabrück in Brand geraten. Die B68 war während der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt.

Gegen 15.15 Uhr war die Feuerwehr auf die Bramscher Straße alarmiert worden. F_PKW lautete das Einsatzstichwort. Auf einem Parkstreifen in Höhe der Einmündung Bramstraße war ein Opel Vectra in Brand geraten, berichtet ein Polizeisprecher. D