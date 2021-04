Gedenken an die Corona-Toten in Osnabrück

Michael Gründel

Osnabrück. Ausgangssperre ja oder nein, Geschäfte auf oder zu – die Corona-Beschränkungen sorgen für Verwirrung. Katharina Pötter will Oberbürgermeisterin werden. Das Gefängnis am Neumarkt weicht einem Neubau. Mehr zu diesen und anderen Themen im April 2021 in unserem Monatsrückblick für die Region Osnabrück.

„Der April macht, was er will“ – diese Bauernweisheit trifft im Frühjahr 2021 nicht nur auf das Wetter zu. Auch in der Corona-Pandemie herrscht ein ständiges Hin und Her. Mit der Zahl der Neuinfektionen schwankt auch die Sieben-Ta