Straßenraub in Osnabrücker Innenstadt: Opfer und Zeugen verfolgen Täter

Zivilcourage haben Zeugen bewiesen, die einer Frau bei der Verfolgung eines Räubers geholfen und der Polizei einen entscheidenden Hinweis gegeben haben. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Straßenräuber hat am Freitagnachmittag in der Osnabrücker Innenstadt eine Fußgängerin attackiert. Die junge Frau wehrte sich und aufmerksame Zeugen kamen ihr zur Hilfe. Die Polizei stoppte den Verdächtigen schließlich in einem Bus.

Die 22-Jährige war gegen 17.25 Uhr zu Fuß in der Straße An der Katharinenkirche unterwegs, teilt die Osnabrücker Polizei mit. Plötzlich habe sie eine unbekannte Person von hinten attackiert. Der Mann habe versucht, ihren Rucksack und zwei H