Osnabrück/Bramsche/Braunschweig. 2019 und 2020 haben mehr als 80 Asylbewerber in Niedersachsen versucht, sich das Leben zu nehmen. 34 Versuche passierten in Erstaufnahmeeinrichtungen der Landesaufnahmebehörde – allein 27 davon in Osnabrück und Bramsche.

Das geht aus einer Antwort des Niedersächsischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Der Niedersächsische Flüchtlingsrat nennt die Antwort der Landesregierung "erschreckend".

LAB Einrichtungen: 34 Asylbewerber hatten in den Jahren 2019 und 2020 Suizidversuche unternommen – in Bad Fallingbostel (1), Braunschweig (3), Celle (2), Oldenburg (1) sowie Osnabrück (14) und Bramsche (13).

Erich-Maria-Remarque-Haus Osnabrück (14): Demnach haben zwischen Februar 2019 und August 2020 14 Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung in Osnabrück einen Suizidversuch unternommen – elf Männer und drei Frauen. Die jüngste Person war ein damals 19-Jähriger aus Afghanistan, die älteste ein 64-jähriger Türke.



Ankunftszentrum Bramsche (13): Im Bramscher Ankunftszentrum waren es in den beiden Jahren 13 Asylbewerber, die sich das Leben nehmen wollten – acht Männer, drei Frauen, zweimal wurden Geschlecht und Alter nicht dokumentiert. Unter anderem wollte sich ein damals 18-jähriger Libanese das Leben nehmen.

Weitere Suizidversuche Kommunale Unterkünfte (12): In Sammelunterkünften der niedersächsischen Kommunen kam es in den beiden Jahren zu zwölf weiteren Versuchen. Als Motive gab das Land etwa psychische Probleme oder Abschiebung an. Die Angaben sind womöglich unvollständig; denn erfolge nach einem Versuch eine ärztliche Behandlung, unterliegt er der ärztlichen Schweigepflicht, schreibt das Ministerium. Und ferner hatten lediglich 39 der 47 befragten kommunalen Kostenträger geantwortet. Drohende Abschiebung (23): 23 weitere Suizidversuche listet die Landesstatistik von Asylbewerbern während des Vollzugs einer Abschiebeanordnung, darunter dreimal in Osnabrück (04/2019, 08/2919, 02/2020) sowie einmal in Bramsche (10/2019). Polizeigewahrsam (5): Fünf Asylbewerber versuchten in den Jahren 2019 und 2020, sich in Polizeigewahrsam das Leben zu nehmen, darunter zwei in Nordhorn (11/2019 und 10/2020). Auch diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Männer im Alter von 30 bis 32 Jahren kamen aus Marokko und Liberia. Abschiebungshaft/Justizvollzugsanstalten (5): Weitere fünf Asylbewerber versuchten, sich während ihrer Abschiebungshaft das Leben zu nehmen, darunter in der JVA Lingen (12/2019 und 09/2020). Die Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren kamen aus Syrien, Somalia und dem Irak. Nur einen Fall in der JVA Hameln untersuchte die Polizei den Fall, schloss jedoch ein Fremdverschulden aus. Auch hier sind die Zahlen womöglich unvollständig. Dezentrale Unterbringung (6): Sechs weitere Asylbewerber unternahmen im eigenen Wohnraum oder privaten Umfeld einen Suizidversuch.

Vollendete Suizide (5): Dem Ministerium zufolge kam es in den beiden Jahren, unabhängig von der Wohnform, landesweit zu fünf bekannten vollendeten Suiziden von Geflüchteten.



Wie lässt sich die hohe Zahl der Suizidversuche in den Einrichtungen der LAB in Osnabrück und Bramsche erklären?

Das sagt Susanne Menge (Grüne): "Das kann ich mir nicht erklären", sagt Susanne Menge, die für die Grünen im Landtag sitzt und die Kleine Anfrage gestellt hatte. Gründe für die Zahlen liefere die Landesregierung in ihrer Antwort leider nicht, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Da haben wir keine genauen Erkenntnisse, das muss evaluiert werden", fordert die Grünen-Politikerin.

"Aber da haken wir nach", versichert sie. "Die Verfassung der Geflüchteten und deren Fluchterfahrungen müssen viel stärker eine Rollen spielen." Das erfordere mehr Personal und das wiederum mehr finanzielle Mittel, etwa für das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge (NTFN). Eine Stellungnahme des NTFN zu den Zahlen blieb trotz Nachfrage unserer Redaktion bisher aus.

Angst vor der Abschiebung

Trotz der gebotenen Vorsicht mit möglichen Erklärungen vermutet Menge, dass Traumata im Herkunftsland oder während der Flucht eine entscheidende Rolle für die allgemein hohen Zahlen spielen könnten. Problematisch seien wohl auch die Perspektivlosigkeit und die Angst vor einer Abschiebung. Im Grenzdurchgangslager Friedland etwa, einer Aufnahmeeinrichtung für primär Spätaussiedler, gebe es keine Suizide. "Da hat man noch Hoffnung", sagt Menge.

Vielen Geflüchteten bliebe diese Hoffnung verwehrt – selbst nach dem Aufenthalt in der LAB. Etwa Flüchtlingen, die eine Ausbildung machen und dennoch "Angst vor der Abschiebung trotz der Integrationsbemühungen" haben müssen, sagt Menge. "Das ist ein menschenunwürdiger Umgang, sie können sich nie sicher sein."

Das sagt die Landesaufnahmebehörde: "Die Motive (für Suizidversuche) sind nicht immer eindeutig und abschließend zu beurteilen", sagt Hannah Hintze, Sprecherin der LAB Niedersachsen auf Anfrage. "Unsere Erfahrung zeigt, dass eine fehlende Bleibeperspektive ein Teilmotiv sein kann." Andere Motive seien etwa Beziehungskrisen und psychische Erkrankungen.



Keine Erklärung für hohe Zahl in der Region

Warum die Zahl der Suizidversuche in Bramsche und Osnabrück derart hoch ist, kann sich auch die LAB nicht erklären. "Genauere Gründe für die im Vergleich höheren Zahlen sind uns derzeit nicht bekannt", sagt Hintze.

Derzeit sind in den Unterkünften der LAB 2084 Personen untergebracht. 2019 waren es rund 2750, im Jahr darauf 2971. "Die Zahlen erfassen nur Personen im regulären Asylverfahren. Personen aus humanitären Aufnahmeprogrammen, jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sind darin nicht erfasst", so Hintze.

Das sagt die Landesregierung: Angaben zu möglichen Motiven der Asylbewerber nennt das Ministerium in seiner Antwort nicht. Zwar seien die Daten teilweise unvollständig; allerdings sei keine "Zunahme der Zahl von Suiziden oder Suizidversuchen in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen". Aufgrund unterschiedlicher Datenlagen "scheint ein Vergleich der Anzahl der Suizide und Suizidversuche wenig aussagekräftig".

Allerdings sei 2020 die Zahl der inhaftierten Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr angestiegen. "Dieser Umstand lässt sich mit Blick auf die Motivationslagen der im einzelnen betroffenen Personen jedoch nicht auf den Status als Asylbewerber zum Zeitpunkt des Suizidversuches zurückführen", ergänzt das Ministerium. So habe ein Mann einen Suizidversuch in der Haft unternommen, nachdem er seine Frau getötet hatte.

LAB: Geflüchtete erhalten Hilfe

Hilfen für die Asylbewerber: "Die LAB nimmt jeden Suizidversuch ernst und interveniert", versichert LAB-Sprecherin Hintze. Den Betroffenen würden anschließend Hilfs- und Gesprächsangebote gemacht.

"Suizidalen Ereignissen soll auf allen Ebenen frühzeitig und präventiv entgegengewirkt werden. Dafür ist es unerlässlich, Auffälligkeiten aufmerksam und frühzeitig zu melden sowie den Betroffenen von Anfang an Hilfe und Unterstützung anzubieten", sagt Hintze. Hierfür seien an jedem LAB-Standort und jeder Außenstelle Mitarbeiter für Gewalt- und Kinderschutz beauftragt, darüber hinaus gebe es Sozialarbeiter.

Bei Suizidandrohungen und -versuchen arbeite die LAB mit dem NTFN und psychiatrischen Institutsambulanzen zusammen. So sollen die Ursachen für suizidale Gedanken erkannt und "schnell in geeigneten Einrichtungen behandelt werden", so Hintze weiter.

Traumaerkennung und die Erkennung von Traumafolgestörungen nähmen ihr zufolge in den Gesprächen bei den Sozialen Diensten einen großen Anteil der Arbeit ein. "Dazu gehört auch Bindungsarbeit und das Schaffen einer Vertrauensbasis, sodass den Betroffenen von Anfang an das Gefühl vermittelt werden soll, dass sie sich jederzeit mit ihren Sorgen und Nöten an unsere Mitarbeitenden wenden können und sie dort auch umgehend Hilfe bekommen", erklärt sie.

Angebote des Sozialdienstes

In Gesprächen mit dem Sozialdienst vor Ort sollen den Geflüchteten Lösungen und Angebote gemacht werden, etwa getrennte Wohnangeboten bei häuslicher Gewalt, nennt die LAB-Sprecherin ein Beispiel. Zudem würden Dolmetscher bereitgestellt und Zugänge zu psychologischen Behandlungsangeboten ermöglicht.



Das Ministerium versichert in seiner Antwort, suizidale Asylbewerber bekämen die gleiche Unterstützung wie alle suizidgefährdeten Menschen. Das reiche von der ärztlichen Behandlung bis hin zur Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern. Für Überlebende eines Versuchs gebe es (bundesweite) Hilfsangebote und Beratungsstellen, etwa das NTFN. Auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gebe es die "bestmögliche psychosoziale Unterstützung".

Leistungsberechtige Asylbewerber können in den ersten 18 Monaten nach dem Selbstmordversuch eine ärztliche Behandlung samt Medikamenten und gegebenenfalls auch eine psychotherapeutische Behandlung erhalten. Hierfür würden mitunter auch Dolmetscher- und Fahrtkosten übernommen.

Die gesamte Antwort des Ministeriums ist in der Drucksache 18/8966 zu finden.

