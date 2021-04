Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Corona-Impfungen in der Region Osnabrück

Bislang wurde jeder vierte Mensch in Osnabrück geimpft. Die Impfquote in der Stadt liegt damit über dem Landesschnitt. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Wie viele Menschen wurden in Stadt und Landkreis Osnabrück bislang geimpft? Wie hoch ist die Impfquote im Vergleich zum Landesschnitt? Wieviel Impfstoff erwartet die Region in den kommenden Wochen? Und wann kommt der neue Impfstoff von Johnson & Johnson? Die wichtigsten aktuellen Fragen und Antworten zu Corona-Impfungen in der Region im Überblick.

Wie hoch ist die Impfquote in der Stadt Osnabrück?Mehr als 42.000 Osnabrücker und damit rund 25 Prozent der Gesamtbevölkerung in Osnabrück (Stand 26. April) haben nach Angaben der Stadt eine Erstimpfung erhalten. Wenn die aktuelle Zahl der