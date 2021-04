Im Rahmen des Projektes "Kartoffeln wachsen nicht im Keller" haben Grundschüler der Heilig-Geist-Schule nun Kartoffeln in einen Acker vor dem Schulgebäude gepflanzt. Unterstützt werden sie dabei über die gesamte Projektzeit vom Serviceclub "Soroptimist International".

André Havergo

Osnabrück. An der Heilig-Geist-Schule in Osnabrück findet ab sofort nicht mehr nur theoretischer Unterricht statt: In einem Acker vor dem Schulgebäude pflanzen Grundschüler über die nächsten Monate ganz praxisnah ihre eigenen Kartoffeln an. Unterstützt werden sie dabei vom Serviceclub "Soroptimist International".

"Kartoffeln wachsen nicht im Keller" – das ist den Grundschulkindern im Stadtteil Sonnenhügel inzwischen klar. Im Rahmen des gleichnamigen Projekts nahmen am Anfang der Woche – noch in Szenario B – einige Erst- und Zweitkläss