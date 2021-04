Im Salon Pure Hair von Klaus Czymai konnte sich Silvia Thormann testen und frisieren lassen.

André Havergo

Osnabrück. Für viele Osnabrücker Friseure bedeutet die Corona-Testpflicht leere Salons. Manche Kunden wissen nichts von der Möglichkeit, sich nach dem Test frisieren zu lassen, oder wollen sich nicht testen lassen. Dabei wird die Testpflicht von den meisten Coiffeuren begrüßt. Die Inhaberin eines Salons hat sich sogar dazu entschlossen, ein Testzentrum einzurichten.

„Totalausfall“, sagt ein Friseur, der am Dienstagmittag nur wenige Kunden bedient – obwohl der Laden sonst zu dieser Zeit voll sei, wie er sagt. Eine Kollegin von ihm in einem anderen Salon will gar nicht mehr über das Thema Corona reden. S