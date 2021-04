Blicken ihrer Impfung entgegen: Der Landkreis Osnabrück will ab Freitag, 30. April, 750 Feuerwehrleute impfen. (Symbolbild)

Jens Wolf/dpa

Osnabrück . Der Landkreis Osnabrück hat Impftermine für Feuerwehren anberaumt. An zunächst drei Tagen soll es ein Angebot für 750 der insgesamt 3500 Feuerwehrleute im Kreis geben. Damit soll die Einsatzbereitschaft der Wehren gewährleistet bleiben

Am 30. April, am 3. sowie am 10. Mai sollen Mitglieder der 91 Feuerwehren im Landkreis demnach ein Impfangebot erhalten, teilt der Landkreis mit. Vertreter des Kreiskommandos und der Feuerwehren hätten sich bereits Ende vergangener Woche mi