Ein Graffitisprayer ist in Osnabrück auf frischer Tat ertappt worden. In seiner Wohnung wurden anschließend Betäubungsmittel gefunden.

Friso Gentsch

Osnabrück/Emsdetten. In Osnabrück ist ein Graffitisprayer von der Polizei festgenommen wurden. Die Beamten fanden bei ihm Drogen und mehr als 1000 Euro in kleiner Stückelung. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Am frühen Sonntagabend gegen 18.55 Uhr sprach eine aufmerksame Zeugin eine Streifenwagenbesatzung in der Osnabrücker Johannisstraße an. Die Frau teilte mit, dass sie soeben einen Graffitisprayer in der Seminarstraße beobachtet hatte, heißt