Foto: Festim Beqiri

Osnabrück. Auf der A 33 am Kreuz Osnabrück Süd ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der A 33 am Kreuz Osnabrück Süd an der Abfahrt zur A 30 Richtung Hannover. An dem Unfall sind mehrere Fahrzeuge beteiligt.Mehr Informationen in Kürze