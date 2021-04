Die Sporthalle an der Grundschule Widukindland ist seit dem Schneesturm Anfang Februar gesperrt, weil die graue Abhängedecke absturzgefährdet ist. Foto: André Havergo

André Havergo

Osnabrück. Die Sporthalle der Widukindland-Grundschule in Osnabrück ist wegen Absturzgefahr der abgehängten Hallendecke gesperrt. Nun wird saniert.

Es war eine bittere Überraschung am frühen Morgen, als Hausmeisterin Elvira Lücke am 8. Februar nach einem Wochenende mit starkem Schneefall in ihre Grundschule kam. In den Klassenräumen und in der Eingangshalle lag die Decke auf der Erde.