Bachelor 2021: Niko und Michèle.

TVNOW

Osnabrück. Der Bachelor braucht Ihre Hilfe! Niko und Michèle suchen eine Wohnung. Und er sucht Hände ringend Gründe für Osnabrück.

Niko Griesert braucht Hilfe die der Fans! In seiner Insta-Story hat der Bachelor gerade einen Notruf gepostet. Gerade am Osnabrücker Hauptbahnhof angekommen, weiht er seine Follower in die laufende Beziehungsdebatte ein: Soll er zu seiner F