Parteimitglieder küren Katharina Pötter open air in Osnabrück zur OB-Kandidatin der CDU

Im Stadion an der Illoshöhe wurde Katharina Pötter bei der Mitgliederversammlung zur CDU-Kandidatin für das Osnabrücker Oberbürgermeisteramt gekürt.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Bei einer denkwürdigen Mitgliederversammlung wurde Katharina Pötter nun auch von den Parteimitgliedern fast einstimmig als CDU-Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl am 12. September bestätigt. Anstatt in der Osnabrückhalle fand die Veranstaltung in Stadion auf der Illoshöhe statt.

Als Kreisvorsitzende Verena Kämmerling verkündete, dass bei nur einer Enthaltung 107 gültige Stimmen auf die konkurrenzlos angetretene 41-Jährige entfielen, ging eine denkwürdige Mitgliederversammlung unter freiem Himmel zu Ende. Um den Cor