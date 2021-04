Sie sind zwar seit Jahren im Geschäft, doch nun haben sie ihr eigenes Kosmetikstudio in Osnabrück: Maria Martinez (links) und Ayse Keskin.

Jörn Martens

Osnabrück. Mitten in der Corona-Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen? Die zwei erfahrenen Kosmetikerinnen Maria Martinez und Ayse Keskin haben es getan und ihr eigenes Kosmetikstudio in Osnabrück eröffnet. Doch nach nur drei Wochen mussten sie zunächst einmal wieder schließen.

"Eigentlich ist es das, was wir immer wollten, uns aber bisher nicht getraut haben", sagt die 58-jährige Maria Martinez. Nach 40 Jahren Tätigkeit als Kosmetikerin im Angestelltenverhältnis haben sie und ihre Kollegin Ayse Keskin den Schritt