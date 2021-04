Es tut sich was in Sachen Impfung: Zwar gibt es noch keine konkreten Pläne zur Impfung von Feuerwehrleuten im Landkreis Osnabrück. Sie dürften aber wohl früher an die Reihe kommen, als ursprünglich geplant. (Symbolbild)

Carsten Rehder/dpa

Osnabrück . In der vergangenen Woche hat das Land Niedersachsen Feuerwehrleuten Impfungen ab Anfang Mai in Aussicht gestellt. Unklar ist derzeit noch, wann genau es im Landkreis Osnabrück losgehen kann. Nachbarkreise in NRW sind längst weiter.

Der Glandorfer Michael Lienker ist Feuerwehrmann. Und er hat etwas, um das ihn viele Feuerwehrleute in Glandorf, aber auch anderswo, beneiden dürften: In seinem Impfausweis nämlich prangt der Nachweis über die erste von zwei Corona-Schutzim