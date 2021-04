Verzerrtes Filmmaterial sorgt für Brüche in der Erzählstruktur: Szene aus Emily Wardills Emaf-Gewinnerfilm „Night For Day“.

EMAF/Emily Wardill

Osnabrück. In Hollywood wurden am Sonntag die Oscars vergeben, in Osnabrück die Filmpreise des 34. European Media Art Festivals (Emaf). Drei richtungsweisende Arbeiten der Medienkunst wurden dabei ausgezeichnet – und erhielten Preisgelder im Wert von insgesamt 6000 Euro.

Mit der Hälfte davon ist der eigentliche Emaf-Award dotiert, der in diesem Jahr an die britische Künstlerin Emily Wardill geht. Ihr experimenteller, in Portugal angesiedelter Film „Night For Day“, der durch eine konstruierte Mutt