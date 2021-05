Früher Zahnarzt, heute Zweiradmechaniker: Michael Ghaduashvilli hat sich als "Fahrrad-Doc" am Osnabrücker Nonnenpfad selbstständig gemacht.

André Havergo

Osnabrück. Ein Fahrrad-Mechaniker, der sich „Fahrrad-Doc“ nennt, tun das normalerweise, um sich und seine Arbeit etwas aufzuwerten. Michael Ghaduashvilli aber hat tatsächlich Medizin studiert. Deswegen kann er sein Geschäft am Osnabrücker Nonnenpfad mit Fug und Recht „Fahrrad-Doc“ nennen.

Die schmucken Tapeten an den Wänden zeugen noch von den Vormietern. Bislang waren Friseure in dem Geschäft am unteren Ende der Straße ansässig. Doch seit kurzem werden dort keine Dauerwellen mehr gelegt, sondern es wird an Fahrrädern geschr