Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein 43-jähriger Wiederholungstäter ist am Montag vom Amtsgericht Osnabrück wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Monat verurteilt worden. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Der Diebstahl ereignete sich am selben Tag, an dem der Mann wegen eines anderen Diebstahl verurteilt wurde.

Wie das Amtsgericht Osnabrück mitteilt, entwendete der 43-jährige Georgier am 22. April gegen 12 Uhr eine Powerbank im Wert von 9,99 Euro in einem Drogeriemarkt an der Großen Straße in der Osnabrücker Innenstadt. Nach Verlassen des Kassenbe