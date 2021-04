Große Lücken in der großen Straße: Theoretisch hätte in Osnabrück am Samstag die Läden im Click and Collect-Modus geöffnet haben können. Praktisch hat´s kaum einer gemacht.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Stell dir vor, es ist Click and Meet und keiner geht hin: Ungefähr das ist am Samstag in Osnabrück passiert. Wegen der Bundesnotbremse hätten viele Geschäfte in der Stadt einmalig öffnen dürfen. Die meisten verzichteten darauf. Wohl auch, weil niemand so recht darum wusste.

Zara hat´s gewusst: Vor der Osnabrücker Filiale der Modekette steht deutlich sichtbar ein großer Aufsteller. Darauf prangen die Wörter: "Click and Meet". Der Laden ist damit offen für alle, die einen negativen Corona-Test vorweisen können,