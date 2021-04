Von den Schalthebeln der Macht an die Schalthebel der Hydraulik: Finanzminister Reinhold Hilbers durfte beim Startschuss für den Neubau des Justizzentrums in Osnabrück den Bagger bedienen. Gäste aus Politik und Justiz nahmen am Ortstermin teil.

Jörn Martens

Osnabrück. Kann das gut gehen, wenn der Finanzminister den Bagger bedient? Auf Dauer wohl nicht, aber Reinhold Hilbers wollte es mal versuchen. Den ersten Spatenstich für den Neubau des Justizzentrums zelebrierte er gemeinsam mit Justizministerin Barbara Havliza und anderen Gästen aus Justiz und Politik.

38,4 Millionen Euro investiert das Land Niedersachsen in den Gerichtsstandort am Neumarkt. Auf dem Innenhof entsteht ein fünfgeschossiger Neubau, in dessen unteren Etagen Büros eingerichtet werden, während die oberen drei Ebenen an die Just