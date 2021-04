Die Giraffe und der Wolf spielen in der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg eine wichtige Rolle – denn sie symbolisieren verschiedene Verhaltensmuster, die in Konflikten typischerweise zum Ausdruck kommen.

Jörn Martens

Osnabrück. In Zeiten gefährlicher Viren entstehen auch andere Konfliktvarianten. Was sagen Mediatoren dazu? Kurt Südmersen und Nicole Rahe vom Orca-Institut in Bad Oeynhausen sind zwei von drei Dozenten, die regelmäßig für das Osnabrücker Bildungswerk Verdi und die Evangelische Erwachsenenbildung eine Ausbildung zum Mediator anbieten. Hier verraten sie ein paar ihrer Ansätze.

Den unsichtbaren Viren auszuweichen, führt zu einer besonderen Form von Stress. Menschen zu treffen, ist mit einer befremdlichen Vorsicht verbunden. Viele fühlen sich einsam in ihrer eigenen Wohnung – oder bedrängt. Manche arbeiten mehr von