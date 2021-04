Die Klinik am Natruper Holz nimmt im Mai die Neuromedizinische Notaufnahme in Betrieb.

Michael Gründel

Osnabrück. Die medizinische Notfallversorgung in Osnabrück wird um einen Baustein erweitert: In der Klinik am Natruper Holz steht ab Mai eine Neurologische Notfaufnahme rund um die Uhr zur Verfügung. Dass es dann zwei Notaufnahmen in enger Nachbarschaft gibt, hat einen besonderen Grund.

Der Niels-Stensen-Verbund hat die ehemalige Paracelsus-Klinik Herbst 2019 übernommen. Ziel ist, am Natruper Holz ein Neuromedizinisches Zentrum aufzubauen. Die neurochirurgische Klinik ist inzwischen zum Natruper Holz verlagert worden.